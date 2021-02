Covid-19

Angola somou mais 33 casos de infeção pelo novo coronavírus e a recuperação de 97 doentes em 24 horas, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Dos novos casos, 15 foram registados na província de Luanda, 10 em Cabinda, quatro no Huambo, três no Bié, um no Lunda Sul, com idades entre os 22 e os 83 anos, sendo 29 do sexo masculino e quatro do sexo feminino, detalhou Franco Mufinda numa comunicação transmitida pela estação de Televisão Pública de Angola, TPA.

Não foram registadas mortes nas últimas 24 horas, tendo sido consideradas recuperadas da doença 145 pessoas, das quais 56 em Luanda, 32 no Bié, 20 no Huambo, 15 no Zaire, 10 no Lunda Norte, oito em Cabinda, três em Benguela e uma no Cuando-Cubango, com idades entre 01 e 74 anos.