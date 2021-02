Covid-19

Cabo Verde registou mais 28 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em 24 horas, o menor número diário dos últimos 30 dias no país, que contabilizou mais 107 pessoas recuperadas, informou hoje o Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou em comunicado que das 391 amostras analisadas desde domingo, o menor número dos 14 últimos dias, 28 deram resultado positivo, o valor mais baixo dos últimos 30 dias.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia (16), em São Vicente (9), São Salvador do Mundo (2) e São Filipe, na ilha do Fogo, com um caso contabilizado.