Actualidade

Os três sindicatos dos professores de todos os níveis de ensino de São Tomé e Príncipe convocaram para esta terça-feira uma paralisação "por tempo indeterminado" por falta de entendimento com o Governo sobre o reajuste salarial.

"Os delegados sindicais, em representação da classe docente, acharam por bem suspender as suas funções laborais, em função do pré-aviso da greve que tinha sido remetido ao Governo, até que sejam clarificados os resultados dos encontros tidos", disse hoje o líder do Sindicato dos Professores de São Tomé e Príncipe (Sinprestp), Gastão Ferreira, no final de uma reunião dos delegados sindicais.

Uma das principais reivindicações dos professores é o aumento em mais de 80 por cento do salário base praticado pelo Ministério da Educação.