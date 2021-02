Actualidade

A Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) vai transmitir 'online' os seus dois próximos concertos, através da rede social Facebook e da plataforma Youtube, anunciaram hoje os serviços do Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC).

As transmissões 'online' inserem-se na iniciativa "São Carlos volta a sua casa", com programações a transmitir às sextas-feiras, às 21:00, e, aos domingos, às 16:00. Refira-se que o concerto de abertura da temporada foi também transmitido 'online', no passado dia 27 de janeiro.

O concerto do próximo domingo reúne a soprano Ana Quintans, o barítono Luís Rodrigues e a maestrina titular da OSP, Joana Carneiro, em torno de Gustav Mahler. Dois dias antes, são os 265 anos do nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart, em 27 de janeiro de 1756, em Salzburgo, que constituem o motivo da celebração.