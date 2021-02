Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esclareceu hoje que o Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou a providência cautelar apresentada pelo Sporting, relativa à suspensão de Palhinha, mas não sobre a admoestação.

"A decisão do Tribunal refere-se a uma providência cautelar, não dirigida à validade da decisão do CD, mas apenas à sua eficácia, que fica momentaneamente suspensa. Esta decisão judicial 'intermédia' em nada obsta a uma decisão futura e definitiva cujo conteúdo se desconhece, não tendo havido ainda, sequer, audição da entidade requerida, a FPF", lê-se no comunicado do órgão federativo.

O médio 'leonino' foi admoestado na visita ao Boavista, para a 16.ª jornada, tendo sido sancionado com um jogo de castigo, por completar uma série de cinco cartões amarelos.