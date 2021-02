Covid-19

Pelo menos duas das quatro unidades de cuidados intensivos (UCI) de covid-19 dos hospitais do Alentejo estão com 100% de ocupação, disseram hoje à Lusa várias fontes das unidades locais de saúde da região.

Os hospitais de Portalegre e Beja estão hoje com uma taxa de ocupação de 100% nas UCI, enquanto o Hospital do Litoral Alentejano está com 90% e o hospital de Évora não forneceu dados sobre a sua atual taxa de ocupação.

Em Portalegre, o hospital Dr. José Maria Grande tem, desde hoje, todas as cinco camas de UCI ocupadas, uma situação agravada pela ocupação plena, também, das 44 camas de enfermaria covid-19 daquela unidade e das 22 existentes no hospital de Elvas, no mesmo distrito, que não tem cuidados intensivos.