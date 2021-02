Covid-19

Moçambique vai receber nas próximas semanas vacinas contra a covid-19 no âmbito de uma doação da operadora sul-africana MTN a países da região, anunciou hoje o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

"A MTN, que é uma das nossas empresas a operar em vários países africanos, fez uma doação de 25 milhões de dólares [20,7 milhões de euros] para adquirir sete milhões de doses da vacina contra a covid-19 que serão disponibilizadas a vários países africanos, nas próximas semanas", disse Ramaphosa numa comunicação esta noite ao país.

"E será no âmbito deste donativo, que os nossos vizinhos imediatos, com quem estamos também preocupados, como o Lesoto, Essuatíni, Botsuana, Zimbabué, Moçambique e a Namíbia, que são os nossos vizinhos mais próximos e destino de viagem das nossas populações, irão também beneficiar muito em breve com esta iniciativa", declarou.