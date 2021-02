Actualidade

As Nações Unidas garantiram hoje que vão dar apoio financeiro, material e assistência técnica ao Governo são-tomense para a realização, em julho, das eleições presidenciais, sem contudo avançar o montante.

"O apoio que nós podemos dar é material e financeiro e assistência técnica com acompanhamento de especialistas", disse à imprensa o chefe de uma missão de três membros das Nações Unidas que se deslocou ao país para "fazer uma avaliação das necessidades e do contexto dentro do qual se vai preparar o processo eleitoral".

Akynemi Adegola liderou a equipa que, durante uma semana, se encontrou com o presidente do parlamento, Delfim Neves, o primeiro- ministro, Jorge Bom Jesus, conselheiros do Presidente da República, representantes dos partidos políticos, membros da sociedade civil e representantes dos parceiros externos de São Tomé e Príncipe sediados no país.