Brasil

O senador brasileiro Rodrigo Pacheco, do partido Democratas (DEM), foi hoje eleito, com 57 votos, presidente do Senado do país, um cargo que ocupará pelos próximos dois anos.

A adversária de Pacheco, Simone Tebet, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), conseguiu apenas 21 votos dos senadores.

Rodrigo Pacheco lançou a sua candidatura através de um manifesto em que se compromete, entre outras coisas, a garantir as liberdades, a democracia, as estabilidades social, política e económica do Brasil, assim como a segurança jurídica, a ética e a moralidade pública, com respeito às leis e à Constituição.