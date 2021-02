Actualidade

O avançado internacional português Paulinho transferiu-se para o Sporting, após quatro temporadas no Sporting de Braga, com Borja e Sporar a seguirem o caminho inverso, anunciou o clube do Minho, na segunda-feira.

Segundo o Sporting de Braga, o avançado vai ser jogador do Sporting num negócio avaliado em 16 milhões de euros, por 70% do passe do internacional português.

Para o Sporting de Braga seguem o defesa Cristián Borja, com os 'arsenalistas' a pagarem três milhões de euros pelo passe, e o avançado Sporar, que vai por empréstimo até ao final da época, ficando com uma opção de compra de 7,5 milhões de euros.