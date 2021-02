Actualidade

O defesa brasileiro Matheus Reis, que alinhava no Rio Ave, é reforço do Sporting, líder da I Liga de futebol, com o seu nome a constar na lista de jogadores inscritos na Liga de clubes.

Segundo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o lateral-esquerdo chega aos 'leões' por empréstimo, com nenhum dos clubes a anunciar ainda a transferência.

Matheus Reis, de 25 anos, chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Moreirense, por empréstimo dos brasileiros do São Paulo. Na época seguinte, o defesa transferiu-se para o Rio Ave, tendo disputado mais de 60 jogos em duas temporadas.