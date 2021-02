Actualidade

O deputado brasileiro Arthur Lira, do Partido Progressista (PP), foi eleito na segunda-feira presidente da Câmara dos Deputados para os próximos dois anos, após contar com um forte apoio do Governo, presidido por Jair Bolsonaro.

Com 302 votos, Lira foi eleito à primeira volta, derrotando o seu rival direto, Baleia Rossi, atual presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que obteve o apoio de 145 deputados, de um total de 503 que votaram.

Bolsonaro consegue assim ver eleitos os candidatos que apoiava, quer para a presidência da Câmara dos Deputados, quer para o Senado, que horas antes elegeu Rodrigo Pacheco como novo líder da Câmara Alta parlamentar.