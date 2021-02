Covid-19

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje uma estimativa rápida da variação do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, ano marcado pela pandemia de covid-19, que registou uma queda de 5,7% no terceiro trimestre.

No dia 30 de novembro, o INE confirmou que o PIB caiu 5,7% no terceiro trimestre em termos homólogos e recuperou 13,3% em cadeia (face ao segundo), após uma contração de 16,4% observada no segundo trimestre face ao mesmo do ano de 2019, e uma queda de 13,9% em cadeia.

O segundo trimestre de 2020 observou a maior quebra do PIB desde que há registo em Portugal, devido à paralisação quase total da atividade económica no país durante o período de vigência do primeiro estado de emergência, entre 19 de março e 02 de maio, e às limitações impostas à maioria dos setores da sociedade.