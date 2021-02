Myanmar

Centenas de deputados de Myanmar (antiga Birmânia) estão retidos numa residência do Governo na capital, um dia depois do golpe de Estado conduzido por militares e da detenção da líder de facto do país, Aung San Suu Kyi.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), cerca de 400 deputados permanecem na residência governamental, impedidos de deixar o edifício, em Naypyidaw, capital de Myanmar.

Um dos deputados disse à AP que o edifício continua cercado por militares e que há polícias dentro das instalações.