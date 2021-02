UE/Presidência

A Comissão Europeia espera avanços, durante a presidência portuguesa da União Europeia (UE), no procedimento aberto por alegadas violações do Estado de direito na Polónia e Hungria, esperando audições presenciais, após as realizadas por videoconferência devido à pandemia.

"Durante a presidência alemã, organizámos essas reuniões para fazer ponto de situação na Polónia e Hungria e espero que, durante as presidências portuguesas e eslovena, seja possível fazer o mesmo, mas também audições presenciais [para promover] uma verdadeira discussão", afirma o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.

Nos últimos meses, o executivo comunitário tem assim vindo a "organizar várias reuniões para a Comissão fazer um ponto de situação e também algumas audições", porém tem sido tudo feito à distância devido à covid-19.