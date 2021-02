Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 49 anos suspeito da prática do crime de homicídio qualificado de um seu conhecido, ocorrido no domingo, na zona das Caldas da Rainha, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu na madrugada de segunda-feira, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, estando o homem, madeireiro de profissão, a aguardar ser presente às autoridades judiciais para interrogatório e aplicação das medidas de coação.

De acordo com a PJ, a vítima, um cidadão de 40 anos, conhecida do autor do crime, terá sido agredida com "um objeto corto-perfurante na zona do tórax", na sequência de desentendimentos ocorridos na sua residência.