SEF/Ihor

A advogada de um dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados do homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, que hoje começam a ser ouvidos, disse que todos irão prestar declarações.

Os inspetores Bruno Valadares Sousa, Duarte Laja e Luís Filipe Silva, acusados da morte do ucraniano em março de 2020 no aeroporto de Lisboa, começam hoje a ser julgados no campus de justiça, em Lisboa.

À chegada ao tribunal, hoje de manhã, Maria Manuel Candal, a advogada do inspetor Luís Filipe Silva disse, numa curta declaração aos jornalistas, que o seu "constituinte vai prestar declarações, à semelhança dos outros dois arguidos".