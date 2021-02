Actualidade

O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou que o cidadão britânico de origem paquistanesa absolvido da decapitação do jornalista Daniel Pearl em 2002 fosse retirado do "corredor da morte" e transferido para uma residência vigiada.

Ahamad Saeed Omar Sheik, que esteve no "corredor da morte" durante os últimos 18 anos, vai ser transferido da prisão onde se encontra para uma casa sob a vigilância das autoridades, podendo vir a receber visitas da mulher e dos filhos.

"Não é a liberdade total. É um passo em direção à liberdade", disse Saed Sheik, pai de Omar Sheik, presente na audiência que decorreu hoje.