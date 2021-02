Covid-19

O festival Às Vezes o Amor, previsto para fevereiro em várias cidades, foi adiado para abril e maio, com um dos concertos a acontecer em julho e três outros ainda sem dia marcado, anunciou hoje a organização.

"Devido à atual situação pandémica e à impossibilidade da reabertura das salas de espetáculos nas próximas semanas e consequente realização de concertos ao vivo, o Festival Montepio Às Vezes o Amor vê-se obrigado a adiar as suas datas", indicou a organização em comunicado.

Assim, o primeiro dia de concertos do festival que se distribui por múltiplas cidades portuguesas passa a ser 29 de abril, quando sobe ao palco do Coliseu do Porto o projeto "Deixem o Pimba em Paz" e se realiza a primeira de duas datas dos GNR no Teatro Municipal de Vila do Conde.