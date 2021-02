Actualidade

Dez pessoas morreram atingidas por descargas atmosféricas na província de Tete, centro de Moçambique, na última quinzena de janeiro, anunciaram as autoridades num balanço sobre as intempéries que têm atingido o país.

Diversas trovoadas ocorreram no último mês, com chuva e vento forte, altura em que o centro do país foi atingido pelo ciclone Eloise, no fim-de-semana de 22 e 23 de janeiro.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD), além das descargas atmosféricas, a forte pluviosidade da última quinzena de janeiro provocou inundações que afetaram 3.300 famílias em zonas ribeirinhas do rio Zambeze e afluentes.