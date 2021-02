Actualidade

O Sporting consumou a transferência mais cara da sua história no último dia do mercado de inverno em Portugal, que encerrou na segunda-feira, com Lucas Veríssimo inscrito pelo Benfica e sem novos futebolistas no FC Porto.

Entre avanços e recuos, os 'leões' oficializaram a contratação do avançado internacional luso Paulinho logo após o triunfo sobre o Benfica (1-0), no dérbi lisboeta da 16.ª jornada da I Liga, pagando 16 milhões de euros (ME) ao Sporting de Braga por 70% do passe.

O reforço mais desejado pelo treinador Rúben Amorim assinou por quatro anos e meio, ficou 'blindado' com uma cláusula de rescisão de 60 ME e suplantou os 11,85 ME investidos no holandês Bas Dost, recrutado aos alemães do Wolfsburgo em 2016/17.