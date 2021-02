Actualidade

A janela de inverno do mercado de transferências de futebolistas encerrou na segunda-feira com o tradicional domínio dos clubes ingleses, embora sob uma inequívoca recessão causada pelos efeitos da pandemia de covid-19.

Depois de ter investido mais de 200 milhões de euros (ME) nas últimas cinco épocas, a Premier League refletiu uma crise económica sem precedentes com despesas de 85,56 ME em janeiro, batendo mínimos desde 2009/10, quando se ficou pelos 40,74 ME.

O West Ham United sobressaiu como o clube mais gastador, ao pagar 23,1 ME ao Brentford para acionar a cláusula de Said Benrahma e assegurar as cedências de Jesse Lingard (ex-Manchester United, por 1,7 ME) e Frederik Alves (ex-Silkeborg, por 1,6 ME).