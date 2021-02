Actualidade

O mais alto quadro da diplomacia chinesa apelou hoje a melhores relações com os Estados Unidos, ressalvando que Washington deve "respeitar efetivamente a posição e as preocupações da China na questão de Taiwan".

O chefe do gabinete do Partido Comunista para os assuntos externos, Yang Jiechi, disse que os dois países têm diferenças entre si, mas que não devem permitir que isso atrapalhe as relações.

Em comentários no influente Comité Nacional dos EUA sobre as relações bilaterais, Yang deu continuidade ao tom positivo que a China está a adotar em relação à nova administração norte-americana, após um deteriorar das relações, durante o mandato do ex-presidente Donald Trump.