Navalny

O Kremlin disse hoje esperar que a União Europeia não cometa a "estupidez" de condicionar o futuro do seu relacionamento com a Rússia com o destino do opositor russo preso Alexei Navalny.

"Esperamos que ninguém cometa a estupidez de vincular a perspetiva das relações Rússia-UE [ao destino] de um residente de um centro de detenção", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas, pouco dias antes de uma visita do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, a Moscovo e enquanto a UE denuncia a repressão ao opositor e seus apoiantes.

"Se [o diplomata europeu] é portador de uma mensagem dura, o nosso ministro [Sergei Lavrov] vai responder com a mesma severidade", vincou.