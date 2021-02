Angola/Cafunfo

O investigador da Universidade de Sussex especialista em questões africanas considerou hoje à Lusa que os protestos dos últimos dias em Angola resultam da falta de atenção do poder central e do descontentamento no interior.

"Estes protestos lembraram-nos que Cabinda e as Lundas, distantes de Luanda, não têm estado na agenda do atual Governo e que o descontentamento enraizado continua; estas províncias tiveram durante muitos anos a dissensão reprimida de forma violenta, e as pessoas sentem agora que nada, afinal, mudou", disse Justin Pearce à Lusa.

Comentando os recentes protestos e a violência nestas regiões, o analista argumentou que as manifestações dos últimos dias "são uma lembrança das limitações das reformas que ocorreram na Presidência de João Lourenço, que nos primeiros dois anos foi elogiada principalmente por ter lançado ações judiciais por suspeitas de corrupção contra figuras de topo do regime do antigo Presidente José Eduardo dos Santos".