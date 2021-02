Covid-19

A Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, gastou até ao final do mês de janeiro mais de 700 mil euros em várias medidas de combate à pandemia causada pela covid-19, foi hoje anunciado.

"Entre as várias medidas de caráter social, económico e sanitário, a autarquia despendeu um total de 724.526,40 euros no combate à pandemia, entre março de 2020 e 29 de janeiro deste ano, estimando-se que os custos ascendam a um milhão de euros, após a execução do atual mecanismo de apoio destinado a quebras de faturação", refere a autarquia de Seia num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, do conjunto de apoios lançados para mitigar os efeitos da pandemia, "os investimentos mais expressivos radicaram nos descontos nas faturas de água e saneamento nos meses de abril, maio e junho" de 2020, com um total de 241.585,68 euros.