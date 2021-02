Actualidade

As autoridades da Irlanda do Norte suspenderam os controlos pós-Brexit em produtos de origem animal e retiraram trabalhadores de dois portos marítimos após ameaças contra funcionários da fronteira, anunciaram hoje.

O governo regional da Irlanda do Norte disse ter interrompido as inspeções nos portos de Belfast e Larne "no interesse do bem-estar da equipa" e Mark McEwan, chefe assistente do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte, adiantou que a força aumentou as patrulhas, "a fim de tranquilizar os funcionários e a comunidade local".

Escritos em 'graffiti' apareceram recentemente na área de Larne, 32 quilómetros a nordeste de Belfast, descrevendo os funcionários portuários como "alvos", o que reflete um agravar das tensões pós-Brexit na Irlanda do Norte.