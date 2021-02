Covid-19

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho defendeu hoje a "reabertura urgente" de mais pontes entre o Alto Minho e a Galiza, atualmente com a ponte Valença/Tui como único ponto de atravessamento permanente e alvo de congestionamentos.

"Os municípios portugueses e galegos da fronteira do rio Minho consideram que os quilómetros de filas de trânsito que se registam na fronteira entre Valença e Tui, resultado da reposição do controlo terrestre de fronteiras e encerramento de travessias, é uma imagem de outros tempos", refere aquele organismo em comunicado.

O AECT Rio Minho "disponibiliza-se para colaborar no que for necessário para que esta reabertura de novos pontos de atravessamento aconteça o mais rápido possível", evitando "sobrecarregar os cerca de seis mil trabalhadores e trabalhadoras transfronteiriças com mais custos, além do desgaste físico e psicológico à chegada ao local de trabalho".