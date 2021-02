Covid-19

O Ministério das Finanças assinalou hoje que o segundo semestre de 2020 correu "melhor do que o anteriormente antecipado", em reação à queda de 7,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, uma melhoria face às previsões do Governo.

"A atividade económica teve um comportamento melhor do que o anteriormente antecipado no segundo semestre do ano, com um crescimento de 5,1% face ao primeiro semestre", assinalam as Finanças num comunicado hoje enviado às redações para comentar a queda do PIB de 7,6% em 2020.

No documento, o gabinete do ministro João Leão destaca também que, "apesar da queda acentuada do PIB, a evolução reflete uma melhoria face à previsão apresentada pelo Governo no Orçamento do Estado para 2021 (8,5%)".