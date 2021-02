Afeganistão

Um líder religioso e um civil morreram hoje em Cabul e cinco outras pessoas ficaram feridas numa série de atentados com bombas-lapa na capital do Afeganistão, Cabul, informaram as autoridades.

Três explosões consecutivas ocorreram durante a manhã em menos de três horas em três zonas diferentes de Cabul, disse à agência noticiosa espanhola EFE o porta-voz da polícia de Cabul, Ferdaws Faramarz.

A primeira bomba foi colada a um veículo militar no centro de Cabul e feriu dois militares, indicou Faramarz citado pela agência norte-americana Associated Press.