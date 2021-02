Covid-19

O ministro da Economia disse hoje que a queda de 7,6% do PIB em 2020 foi "muito menos" drástica do que o antecipado, o que dá confiança para este ano, apesar das "grandes dificuldades" esperadas.

"No conjunto do ano tivemos uma quebra muito significativa de 7,6% relativamente ao ano de 2019, mas, ainda assim, muito menos drástico do que aquilo que todas as instituições iam antecipando e mesmo do que as próprias projeções do Governo", disse o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, em reação aos dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estes dados dão conta de uma contração de 7,6% do Produto Interno Bruto (PIB) português em 2020, após uma contração de 5,9% no quarto trimestre.