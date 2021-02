Actualidade

Os doentes angolanos em Portugal escreveram uma carta ao Presidente de Angola a denunciar "altas administrativas e compulsivas" e a alertar para o risco que um regresso forçado representa para a sua saúde e até vida.

Na missiva dirigida a João Lourenço, a Associação de Apoio aos Doentes Angolanos em Portugal (ADAP) refere que, em outubro do ano passado, uma comissão médica mandatada pelo Ministério da Saúde angolano esteve em Portugal, onde convocou a maior parte dos doentes de junta neste país.

A comissão abordou "fundamentalmente", o "tempo de gozo de junta médica, tipo de patologia, andamento do tratamento e periodicidade, bem como da condição de legalidade do doente no Estado português (residência ou nacionalidade)".