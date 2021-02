Actualidade

O grupo farmacêutico norte-americano Pfizer disse hoje esperar que as vendas da vacina contra a covid-19 que desenvolveu em parceria com a alemã BioNTech atinjam cerca de 15.000 milhões de dólares no ano de 2021.

Esta soma, equivalente a 12.457 milhões de euros, poderá aumentar se o laboratório assinar contratos suplementares.

A Pfizer, que apresentou hoje resultados trimestrais, já vendeu no quarto trimestre vacinas no valor de 154 milhões de dólares, depois de o produto ter sido autorizado em vários países no final de 2020.