Actualidade

O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Çavusoglu, definiu hoje em Nicósia que a base de novas negociações de paz em Chipre deve assentar na "igualdade soberana", que implicará a formação de dois Estados independentes na ilha dividida.

"O povo cipriota turco pediu uma solução de dois Estados", disse Çavusoglu em conferência de imprensa junto a Ersin Tatar, o líder da autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN, sob controlo militar turco desde 1974), numa alusão à vitória de Tatar nas presidenciais de outubro passado nesta entidade, apenas reconhecida por Ancara.

A visita do chefe da diplomacia turca à RTCN (a parte norte da ilha dividida, cerca de 37% do território) surge após a decisão do secretário-geral das Nações Unidoas, António Guterres, de convocar uma conferência informal em março.