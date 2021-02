Actualidade

As freguesias gestoras de Espaços Cidadão vão receber 10% do valor total dos serviços prestados nos respetivos balcões, revelou hoje a ministra da Modernização do Estado.

Alexandra Leitão falava numa audição na Assembleia da República, na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, destacando que a medida faz parte de uma portaria hoje publicada.

De acordo com a governante, a medida que fixa como receita das entidades gestoras dos Espaço Cidadão 10% do valor total cobrado pelos serviços prestados naqueles balcões estava prevista no Orçamento do Estado para 2021.