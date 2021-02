Actualidade

A justiça belga começou hoje a analisar, à porta fechada, as acusações contra vinte suspeitos de cumplicidade com os autores dos atentados de novembro de 2015 em Paris.

A secção do tribunal de Bruxelas encarregue do caso deverá decidir em 24 de fevereiro sobre os alegados cúmplices dos autores dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, uma vez analisadas as provas do Ministério Público.

Dos vinte suspeitos, a acusação pede que 12 sejam julgados por "participação em atividades de um grupo terrorista", enquanto outros dois estão acusados por posse de armas e falsificação de documentos, tendo ainda sido pedida a separação do processo relativamente a um outro suspeito, para que possa ser também julgado por outro caso em que poderá estar envolvido.