Covid-19

A plataforma onde as estruturas e profissionais da Cultura poderão aceder aos apoios no âmbito do programa Garantir Cultura estará disponível até ao final deste mês, anunciou hoje a ministra da Cultura.

"Até ao final de fevereiro estarão disponíveis os requerimentos e a plataforma necessários para o Garantir Cultura", afirmou hoje a ministra da Cultura, Graça Fonseca, durante uma audição regimental na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação.

Em 14 de janeiro, o Governo anunciou a criação de um programa de apoio ao setor da Cultura, com uma dotação global de 42 milhões de euros, numa primeira fase.