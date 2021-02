Covid-19

A Câmara da Pampilhosa da Serra realçou hoje o trabalho social realizado no âmbito do projeto "100 idade", após um ano de atividade com uma aposta no combate ao isolamento dos idosos do concelho.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora Alexandra Tomé fez um "balanço positivo" desta intervenção, que envolve a autarquia e diversas instituições, num "esforço de aproximação às pessoas idosas mais isoladas", com o objetivo de "retardar um pouco a sua institucionalização".

O projeto comunitário "100 idade", que acaba de completar um ano de existência, deverá "ter impacto naquilo que vão ser as respostas futuras" a estes problemas, acrescentou.