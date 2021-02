Actualidade

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Redação, 02 fev 2021 (Lusa) - O ministro do Planeamento considerou hoje "uma boa surpresa" os níveis de execução do Portugal 2020 no ano passado, em que os pagamentos aceleraram para 3.441 milhões de euros e a execução se manteve nos 12% de 2019.

"Em 2020 executou-se tanto como no melhor ano até agora, que foi 2019. Quer em matéria de aprovações, quer de execuções, igualámos o melhor ano, o que é uma boa surpresa", afirmou Nelson de Souza durante uma conferência de imprensa para balanço da execução dos fundos do Portugal 2020 durante o combate à crise pandémica. (CORRIGE DECLARAÇÃO DO MINISTRO DO PLANEAMENTO)

De acordo com o boletim dos fundos da União Europeia, divulgado na passada segunda-feira, o programa Portugal 2020 atingiu, até final do ano passado, 57% de execução, com 14.676 milhões de euros da dotação total de 25.860 milhões de euros executados, o que deixa para executar nos próximos três anos perto de 11.200 milhões de euros.