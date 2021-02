Actualidade

Mais de 350 pessoas foram vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal entre 2014 e 2018, sobretudo homens para trabalho forçado, revela um relatório das Nações Unidas, que aponta que foram identificados 150 suspeitos.

Os dados constam do Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2020, do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês), e, no caso de Portugal, refletem os anos de 2014 a 2018, período durante o qual foram identificadas 356 pessoas vítimas de tráfico de seres humanos.

O relatório das Nações Unidas compila dados oficiais portugueses e mostra que durante esse período o género masculino foi dominante entre as vítimas nestes cinco anos em análise, com destaque para o ano de 2016, quando foram identificados 105 homens vítimas de tráfico.