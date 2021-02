Covid-19

O secretário-geral do PCP criticou hoje o atraso do Governo por não ter posto ainda em prática "medidas e financiamentos" previstos no Orçamento do Estado de 2021 para dar "acelerar respostas" à crise criada pela pandemia.

"Quando há um défice de execução, alguma coisa se torna incompreensível", afirmou Jerónimo de Sousa numa conferência de imprensa, na sede do partido, em Lisboa, sobre a situação na saúde e em que criticou também a baixa execução orçamental de 2020 - verbas previstas que não foram gastas.