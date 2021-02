Covid-19

O rácio da dívida pública relativamente ao produto interno bruto (PIB) ficou nos 133,7%, um aumento face aos 117,2% registados em 2019, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Numa atualização do quadro referente à dívida pública divulgado na segunda-feira, feita pelo Banco de Portugal, pode agora ver-se que a dívida na ótica de Maastricht em percentagem do PIB ficou nos 133,7% em 2020.

Porém, o BdP assinala que "o valor nominal do PIB utilizado para o cálculo dos rácios corresponde ao divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)", e "para o trimestre mais recente, caso este valor não esteja ainda disponível, é feita uma extrapolação do PIB nominal para esse trimestre com base na informação parcial divulgada pelo INE".