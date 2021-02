Actualidade

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, afirmou hoje que o processo de compra antecipada de publicidade institucional pelo Estado "foi concluído" e "acompanhado até ao fim pelas associações do setor".

"O processo foi concluído e foi acompanhado até ao fim pelas associações do setor, que poderão confirmar os dados", disse Nuno Artur Silva, em resposta a questões do deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira, no âmbito da audição regimental do ministério da Cultura na comissão de Cultura e Comunicação.

"Foram adjudicados e pagos os 72 contratos assinados entre o Estado e oito das 13 entidades detentoras de órgãos de comunicação [social] nacional", afirmou o governante, adiantando que "duas entidades desistiram da contratação" e "três entidades foram excluídas por não cumprirem as formalidades exigidas pelos Código dos Contratos Públicos".