Actualidade

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media afirmou hoje que a transposição da diretiva do audiovisual "está a decorrer dentro do prazo", adiantando esperar que ainda durante mês se inicie a consulta com as associações.

Nuno Artur Silva falava na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, no âmbito da audição regimental do ministério da Cultura.

Em relação à transposição da diretiva do audiovisual, "esta está a decorrer dentro do prazo e estamos a trabalhar na regulamentação", afirmou o governante.