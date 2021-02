Covid-19

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 02 fev 2021 (Lusa) - Cerca de 45 mil trabalhadores da administração central estão neste momento em teletrabalho, disse hoje no parlamento a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

"Deparamo-nos mais uma vez com a necessidade de manter em casa os trabalhadores da Administração Pública com funções compatíveis com o teletrabalho num número total que, na administração central, ronda os 70 mil", disse a ministra numa audição na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Alexandra Leitão salientou que devido à evolução da pandemia de covid-19, houve novamente a necessidade de limitar o atendimento presencial nos serviços públicos, "para garantir a segurança de todos, utentes e trabalhadores".