RCA

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Presidente angolano, João Lourenço, discutiram hoje os resultados da minicimeira da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, destinada a avaliar a situação na República Centro-Africana (RCA).

Segundo uma nota divulgada pela Presidência angolana, a conversa, realizada por telefone "ao meio da tarde" de hoje, foi a segunda "no intervalo de duas semanas" em que Lourenço e Guterres analisaram a "problemática da instabilidade político-militar" na RCA.

De acordo com o comunicado, os dois líderes abordaram as conclusões da minicimeira da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL), realizada no passado dia 29 de janeiro na capital angolana, Luanda.