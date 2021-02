Covid-19

Angola somou duas mortes e 71 novos casos de covid-19 em 24 horas, assim como 52 recuperações, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Dos novos casos, 29 foram registados na província de Luanda, 27 em Cabinda, oito no Zaire, três no Bié, dois em Benguela, um no Lunda Sul e um no Namibe, com idades entre os 04 e os 79 anos, sendo 47 do sexo masculino e 24 do sexo feminino, detalhou Franco Mufinda num comunicado.

De acordo com as autoridades de saúde angolanas, foram registadas duas mortes - uma angolana de 68 anos e um chinês de 56 anos, ambas em Luanda.