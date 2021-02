Óbito/Cecília Guimarães

A atriz Cecília Guimarães, que morreu hoje, aos 93 anos, somou uma carreira de sete décadas, que atravessou as principais dramaturgias e as grandes personagens de dramaturgos como Tennessee Williams, Shakespeare, Edward Albee, Romeu Correia, Lorca e Tchékhov.

Cecília Guimarães estreou-se como profissional no teatro, em 1953, na companhia Alves da Cunha, com a peça "Duas causas", de Ramada Curto, dois anos depois de ter subido ao palco pela primeira vez, no antigo Grupo de Teatro Experimental - Teatro da Rua da Fé, para fazer "A qualquer hora o diabo vem", de Pedro Bom.

A última personagem interpretou-a no cinema. Foi Glicínia, no filme "Olgha Drummod", de 2018, de Diogo Infante, ao lado de Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho e Lourdes Norberto.