Covid-19

O diretor do Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), José Poças, afirmou hoje que a afluência de doentes infetados com o vírus SARS-CoV-2 ao Hospital de São Bernardo foi "avassaladora" no mês de janeiro.

"Nós tratámos durante um mês [janeiro de 2021] muito mais doentes do que tratámos no resto do tempo, muito mais doentes em enfermaria, muito mais doentes em cuidados intensivos. E já vamos com 10 meses de epidemia" de covid-19, disse José Poças.

Segundo o responsável pelo Serviço de Infecciologia do CHS, que integra os hospitais de São Bernardo e do Outão, em janeiro foram assistidos 2.666 doentes, "metade dos quais com enorme gravidade clínica: amarelos, laranjas e vermelhos".