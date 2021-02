Angola/Cafunfo

O ministro do Interior de Angola louvou hoje a ação das forças e defesa e segurança na zona de Cafunfo, município do Cuango, província da Lunda Norte, que no sábado registou um "ato de rebeldia e de insurreição".

Eugénio Laborinho, que falava hoje em conferência de imprensa para esclarecimentos sobre o incidente ocorrido, no sábado, em Cafunfo, que resultou em seis mortos, cinco feridos e 16 detidos, disse que estão na base da situação interesses económicos, nomeadamente o garimpo de diamantes.

O governante angolano disse que cerca de 300 pessoas, divididos em três grupos, atacaram a esquadra da polícia, às 04:00, munidos de "armas de guerra, objetos contundentes, meios artesanais e instrumentos cortantes", usando "indumentária de rituais tradicionais e supersticiosos", causado ferimentos a dois agentes da polícia e das forças armadas.